В Совфеде ответили на идею Зеленского провести референдум по поводу России

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев дал комментарий по поводу заявления новоизбранного главы Украины Владимира Зеленского о возможном проведении референдума, на котором украинцы будут решать вопрос об отношениях с Россией, передает РИА Новости. Косачев считает, что саму идею можно назвать выигрышной, однако на обычных людей таким образом перекладывается ответственность за сложнейшее направление внешней политики Украины. По словам российского сенатора, Зеленский продолжает придерживаться «популистской модели поведения».