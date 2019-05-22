Рауфа Арашукова лишили статуса сенатора

Члены Совета Федерации приняли решение – лишить Рауфа Арашукова, находящегося в данный момент в СИЗО, статуса сенатора, информирует РИА Новости. Как уточняется, это произошло из-за не сданной до первого апреля декларации о доходах за 2018 год.

Напомним, что скандальный инцидент с Арашуковым произошел утром 30 января: сенатора Рауфа Арашукова, представляющего Карачаево-Черкесию, задержали в зале во время заседаний Совета Федерации. Случай вызвал большой общественный резонанс. Экс-сенатору предъявлен целый ряд обвинений: участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и убийство.