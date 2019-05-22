Украина обвиняет Россию в нежелании вести переговоры

В России не хотят проводить переговоры, связанные с освобождением арестованных украинских моряков, и по этой причине новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к США ввести более жесткие санкции против Москвы. Как передает Лента.ру со ссылкой на местные СМИ, с таким заявлением по телевидению выступил глава администрации украинского президента Андрей Богдан, заявивший, что в реализации цели все доступные способы приемлемы. Также он отметил, что по причине того, что Россия не «хочет решать ситуацию мирно», Украина вынуждена обращаться к международному сообществу с просьбой усиливать давление на Москву.