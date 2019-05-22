Закупка Россией золота - плохой знак для мира

Газета Daily Express приводит слова главы исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша, который утверждает, что за первые три месяца текущего года Россия увеличила темп закупки золота, одновременно сокращая вложения в ценные бумаги США. По его данным, за вышеназванный период страна закупила порядка 145,5 тонны золота. Данный показатель почти на 68% превышает закупки за тот же период 2018 года. При этом, Эш заявляет, что это плохой знак для всего мира. Так как Россия явно готовится к новому кризису мировой экономики, пишет РИА Новости.