Путин, Меркель и Макрон обсудили украинский кризис

Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Предметом обсуждения являлся украинский кризис. В частности, главы государств обсудили провал политического курса Петра Порошенко, вступление на должность Владимира Зеленского, а также подтвердили свою позицию по обязательному выполнению минских договоренностей, пишет RT.