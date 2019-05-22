«Яндекс.Авто» установят на 2 млн автомобилей Lada, Renault и Nissan

Производители автомобильных марок LADA, Renault и Nissan выбрали компанию «Яндекс» в качестве официального поставщика программного обеспечения для мультимедийных модулей своих автомобилей, сообщают «Автоновости дня». Соглашение между автоконцерном и компанией подписано и будет действовать вплоть до 2024 года. В названный период «»Яндекс» установит свое программное обеспечение на более чем 2 млн автомобилей.