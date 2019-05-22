Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

Андрей Богдан, являющийся главой администрации президента Украины, сообщил о том, что Владимир Зеленский, занимающий пост президента страны, вынесет на референдум обсуждение вопрос о диалоге с Россией, сообщают «РИА новости». В ходе народного референдума будет определен формат переговоров и взаимоотношений с Россией. Предполагается достижение мирных соглашений с Россией, а также установление перемирия на Донбассе.