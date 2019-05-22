Бюджет лишился 80 млрд рублей из-за создания ипотечного банка

Банк «Российский капитал» был передан государственной компании «Дом.рф», в результате чего бюджет Российской Федерации потерял порядка 80 млрд рублей, сообщают «РИА новости». Суть вышеназванной финансовой потери кроется в неучтенных имущественных взносах, а также в недостаточности нормативно-правовой базы существующего законодательства. Балансовая стоимость банка составляла чуть более 84 млрд рублей, однако в состав «Дом.рф» он вошел после независимой оценки, которая установила его стоимость на уровне 3,6 млрд рублей.