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Доля просроченных потребкредитов в первом квартале упала до 20%

21.05.2019 23:54
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Доля просроченных потребкредитов в первом квартале упала до 20%

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество потребительских кредитов по которым была допущена просрочка в графиках платежей сократилось до 20%, сообщает «ТАСС». В расчет взят первый квартал текущего года. Стоит отметить, что пик «просрочек» по потребительским кредитам относится к 2015-2016 гг., а на текущий момент ситуация находится в стабилизированном состоянии.

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