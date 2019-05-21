Доля просроченных потребкредитов в первом квартале упала до 20%

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество потребительских кредитов по которым была допущена просрочка в графиках платежей сократилось до 20%, сообщает «ТАСС». В расчет взят первый квартал текущего года. Стоит отметить, что пик «просрочек» по потребительским кредитам относится к 2015-2016 гг., а на текущий момент ситуация находится в стабилизированном состоянии.