Зачем Зеленский срочно вызвал министра обороны Украины

Степан Полторак, занимающий пост министра обороны Украины, был вызван «на ковер» к Владимиру Зеленскому, являющемуся избранным президентом Украины, сообщает «Газета.ру». Стоит отметить, что Владимир Зеленский, во время церемонии инаугурации озвучил список лиц, которые должны покинуть ключевые посты страны, в котором фигурировал и Полторак. Однако министр сообщил президенту о своей отставке немногим ранее, чем был озвучен список.