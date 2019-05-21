Зеленский заплатил штраф 32 доллара за незаконную агитацию
Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский оплатил штраф, который ему присудили за факт незаконной агитации. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, глава страны не стад спорить с соответствующим судебным решением. Сообщается сумма штрафа: 850 гривен, что составляет 32 доллара.
«Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф», — проинформировал адвокат Зеленского Игорь Пугайко.
Напомним также, что ранее решением киевского Оболонского районного суда Зеленский был признан виновным в незаконной агитации.
Написать комментарий