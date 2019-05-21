В Москве здание Госдумы могут признать аварийным

Здание, в котором располагается нижняя палата, может быть признано аварийным. Как передает ТАСС, соответствующее сообщение поступило от вице-спикера Государственной думы РФ Игоря Лебедева. Он рассказал, что в фундаменте здания были обнаружены две пустоты. В данный момент эксперты продолжают обследовать здание, которое может быть признано аварийным, если в его фундаменте будут найдены новые пустоты.