Повышение уровня мирового океана приведет к переселению 187 млн человек

Новое исследование показало, что предыдущие прогнозы повышения уровня моря могут быть неверными. Согласно новым данным, к 2100 году уровень моря может подняться на 2 метра, пишет Stuff.

Эти выводы противоречат первоначальному прогнозу, сделанному в пятом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата об оценке в 2013 году, согласно которому к 2100 году ожидается рост чуть менее метра.

"Для 2100 года вклад ледяного покрова очень вероятен в диапазоне 7-178cm, но как только вы добавляете ледники и ледяные шапки за пределами ледяных щитов и теплового расширения морей, показатель увеличивается до двух метров", - сказал ведущий автор исследования, профессор Джонатан Бамбер.

Чтобы представить эти цифры в перспективе, площадь затопленной суши будет больше, чем Ливия, а количество перемещенных лиц будет эквивалентно всему населению Новой Зеландии, Австралии, Канады, Соединенного Королевства и Кении.

Авторы исследования объяснили, что повышение уровня моря такого масштаба "явно будет иметь глубокие последствия для человечества".

Используя модель структурированного экспертного суждения (SEJ), 22 ученых из США и Великобритании сопоставили свои экспертные знания для оценки различных неопределенностей, связанных с повышением уровня моря. Они измерили накопление, поверхностный сток и выброс из Гренландии, Западной Антарктики и Восточной Антарктики для оценки новых показателей.

Исследователи подсчитали, что если температура повысится только на 2 градуса Цельсия, то к 2100 году уровень моря поднимется на 26 см, а максимум - на 81 см. Однако, если температура поднимется на 5C и выбросы не будут контролироваться, может увеличиться на 51 см с максимумом 178 см.

"Мы считаем вероятным, что SLR (повышение уровня моря) может превысить 2m к 2100 году для нашего высокотемпературного сценария", - утверждают авторы.

Заглядывая в будущее, они также предсказали, что максимальный рост в 2200 году с повышением температуры на 5C может составить 7,5 м из-за"нестабильности, вступающей в игру как в Западной, так и в Восточной Антарктике".

Авторы исследования объяснили, что с тех пор, как были опубликованы прогнозы 2013 года, "мнение сместилось в сторону более сильной реакции ледяного покрова и большего достоверного диапазона для данного изменения температуры, чем считалось правдоподобным экспертами 6 лет назад".