Россия увеличила поставки нефти в США

Согласно данным, поступившим от управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, российская сторона увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в Соединенные штаты. Так, только за первую половину текущего месяца США получили порядка 5 млн барр. сырья, которое было доставлено на 13 судах. При этом Дэллен заявил, что американские заводы, которые занимаются переработкой нефти, могут принять втрое больше сырья, пишет РБК.