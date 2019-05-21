Россия увеличила поставки нефти в США
21.05.2019 07:38
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Согласно данным, поступившим от управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, российская сторона увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в Соединенные штаты. Так, только за первую половину текущего месяца США получили порядка 5 млн барр. сырья, которое было доставлено на 13 судах. При этом Дэллен заявил, что американские заводы, которые занимаются переработкой нефти, могут принять втрое больше сырья, пишет РБК.
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