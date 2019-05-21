Инфляция в России превысит 4% по итогам года

Первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева озвучила ожидания регулятора по уровню годовой инфляции во время своего выступления в Государственной думе РФ. Так, согласно прогнозам специалистов Банка России, по итогам текущего года инфляция незначительно превысит показатель в 4%, но уже в начале следующего года она вновь опустится ниже 4%. Этому, по мнению экспертов ЦБ будет способствовать реализация национальных проектов, пишет Российская газета.