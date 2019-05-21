Онлайн-кинотеатры обяжут отчитываться о показах и зрителях

Министерство культуры Российской Федерации подготовило поправки в закон о поддержке кинематографии, согласно которым онлайн-кинотеатры и сайты, предоставляющие возможность смотреть фильмы, обязаны будут передавать данные о количестве просмотров в единую базу ЕАИС, сообщают «Ведомости». Каких-либо данных, более подробно освещающих вышеназванную тему нет, поскольку официальные представители отказались давать свои комментарии, сославшись на нераспространение рабочей и служебной информации.