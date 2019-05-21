Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфонов

Эксперты провели комплексное исследование и составили список, в который вошли наиболее распространенные привычки людей, приводящие смартфоны в нерабочее состояние, сообщают «Известия». Первые строчки занимают неловкие действия рук пользователей, результатом которых являются падения на твердые поверхности и в жидкость. Оставлять смартфон на ночь также является плохой идеей, поскольку подобный режим заряда может существенно повредить аккумуляторную батарею устройства.