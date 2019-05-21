В Польше впервые родились сразу шесть близнецов
21.05.2019 00:00
Комментарии
В одной из клиник Кракова впервые родились сразу 6 близнецов (4 девочки и 2 мальчика).
В настоящее время мать малышей чувствует себя хорошо. Роженице было сделано кесарево сечение. Вес малышей составляет от 850 грамм до 1,2 кг. Новорожденные были помещены в инкубаторы.
По словам пресс-секретаря клиники Марии Влодковской, случай рождения шестерых детей является первым в истории Польши, пишет iz.ru.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий