В Польше впервые родились сразу шесть близнецов

В одной из клиник Кракова впервые родились сразу 6 близнецов (4 девочки и 2 мальчика).

В настоящее время мать малышей чувствует себя хорошо. Роженице было сделано кесарево сечение. Вес малышей составляет от 850 грамм до 1,2 кг. Новорожденные были помещены в инкубаторы.

По словам пресс-секретаря клиники Марии Влодковской, случай рождения шестерых детей является первым в истории Польши, пишет iz.ru.