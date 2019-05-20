Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, сообщил о подписании указа, расширяющего список специальностей, которые будут включены в государственную квоту на бюджетное обучение граждан, сообщает «RT». На текущий момент в списке находятся 449 наименований, но он продолжает расширяться. Кроме того, размер квоты по отдельно взятым специальностям может варьироваться от 5 до 100%, в зависимости от ее востребованности.