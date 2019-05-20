Ученый рассказал о том, как изменится человек, переселившись на Марс

Силы эволюции сформировали каждый живой организм на Земле таким образом, чтобы он был приспособлен к окружающей среде. Наиболее адаптируемыми являются те, которые смогли выжить и процветать на нашей планете. Но если представить, что нам пришлось бы переместиться в среду другой планеты то, как бы мы изменились и какими были бы будущие люди, рожденные на Марсе?

Об этом в своей лекции в Университете Хьюстона (штат Техас) в 2018 году рассказал Scott Solomon – профессор эволюционной биологии из Университета Райса (США). А не так давно он дал интервью Inverse.com по этому поводу. По мнению ученого, у потомков первых марсианских поселенцев могут быть определенные приспособления, которых нет у жителей Земли.

Марс довольно не гостеприимное место для землян, и, конечно, это не то место, где мы могли бы чувствовать себя, как дома. Красная планета имеет около одной трети земного притяжения. Это означает, что там человек сможет прыгать выше и поднимать более тяжелый вес, но его кости станут более хрупкими, что будет дополнительным осложнением для женщин, организм которых может испытывать нехватку кальция во время беременности и менопаузы. Сама беременность также была бы более сложной и опасной. Тем не менее, адаптация может прийти в форме более плотных костей, которые будут противодействовать эффекту низкой гравитации.

«Эволюция происходит быстрее или медленнее, в зависимости от того, какое преимущество имеет наличие определенной мутации...Если у людей, живущих на Марсе, появляется мутация, которая дает им 50-процентное преимущество в выживании, это огромное преимущество, верно? А это значит, что эти люди будут передавать эти гены с гораздо большей скоростью, чем они могли бы в противном случае», – сообщил Solomon

Еще одной проблемой станет радиация. На Марсе нет защитного магнитного поля, подобного нашей планете, вследствие чего человек на его поверхности будет испытывать около 500 миллизиверт каждый год, что примерно в 10 раз превышает предел радиации, установленный Агентством по охране окружающей среды для людей, работающих на атомных электростанциях, и 2-3 раза, что испытывают космонавты на МКС.

Увеличение радиации повлияет на скорость мутации в ДНК людей Марса. Некоторые мутации могут привести к новым адаптациям, но у подавляющего большинства увеличится уровень рака и лейкемии. Возможным изменением для борьбы с повышенной радиацией станут новые оттенки кожи. В нас уже присутствует меланин, который дает нам темный пигмент в наших волосах и коже, чтобы бороться с ультрафиолетом от Солнца.

Очевидный способ смягчить излучение – это построить базы под землей, где почва может выступить в роли своеобразного защитного щита. Это может привести к адаптации иного рода. Но некоторые исследования показали, что постоянное нахождение в помещении способствует близорукости. Однако жизнь под землей может стать нормой для людей на Красной планете.

Еще одна потенциальная угроза может таиться в том, что ни один космический корабль не является стерильным (на МКС полно микроорганизмов) и человеку, вероятно, придется существенно сократить количество микроорганизмов, которые мы можем «доставить» на Марс, чтобы оградить от опасности людей живущих там. В противном случае у марсиан может ослабнуть иммунная система. Земляне могут неосознанно распространять безвредные инфекции, которые станут смертельными на Красной планете.

Несмотря на планы, относительно будущих миссий и колоний на Марс, пока что не было представлено ничего конкретного, чтобы составить карту будущего за пределами Земли, поэтому у нас будет довольно много времени, чтобы подождать и посмотреть, действительно ли теории о потенциальных адаптациях Solomona окажутся верными.