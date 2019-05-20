«Грязная» нефть обернется для России потерями в миллиарды долларов

В нефтяном направлении российского экспорта на кону стоят порядка $2 млрд, что связано с возможными потерями из-за происшествия с «грязной» нефть, сообщает «Lenta.ru». В первую очередь вышеназванные потери могут стать следствием сокращения объем нефти, транспортируемой через нефтепровод «Дружба», а во вторую очередь они могут усугубиться из-за все чаще появляющихся заявлений европейских стран об отказе покупать «загрязненную» нефть.