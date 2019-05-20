Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Официальный представитель «Сбербанка» сообщил об очередном глобальном обновлении программы лояльности клиентов «Спасибо», в рамках которого существенно упростятся критерии для перехода на вышестоящие, а значит и более выгодные для клиентов уровни, сообщают «Ведомости». К примеру, будет снижена целая группа требований, необходимых для перехода на вышестоящие «ступеньки» в вышеназванной программе, а также будут расширены месячные лимиты на получение бонусных баллов.