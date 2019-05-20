Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Рамзан Кадыров, являющийся главой Чеченской республики, сравнил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с Лениным, сообщают «РИА новости». Подобное сравнение связано с тем, что во время своей инаугурации Владимир Зеленский пообещал всем гражданам Украины больше, чем в свое время Ленин обещал рабочим и крестьянам. Кадыров подчеркнул, что выступление «нового президента» в изобилии содержит обещания, которые больше похожи на предвыборные, а никак не на слова действующего президента.