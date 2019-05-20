Российская промышленность отказывается от европейского оборудования

Согласно исследованию, проведенному целым рядом профильных специалистов, стало известно о том, что российские промышленники предпочли бы использовать на своих производствах оборудование, произведенное в западной Европе, однако под действием санкций они вынуждены делать выбор в пользу отечественного оборудования или оборудования, произведенного странами-союзниками, сообщает «ТАСС». Помимо российского оборудования, отечественные промышленники также используют оборудование из Китая, Индии и стран СНГ.