Зеленский задекларировал доходы и имущество

Владимир Зеленский, принявший полномочия президента Украины, впервые задекларировал свои доходы, а именно доходы за 2018 год, а также движимое и недвижимое имущество, сообщает «Газета.ру». Доход Зеленского за прошлый год составил чуть менее $370 тыс., что против дохода Петра Порошенко за тот же период в $57 млн. смотрится уж очень несолидно. Однако Порошенко заработал подобную сумму отнюдь не за выполнение обязанностей президента, а получил их в качестве дивидендов от свой кондитерской компании «Roshen».