Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
20.05.2019 20:35
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Как стало известно, целый ряд журналистов издания «Коммерсантъ» подали заявления об увольнении после того, как была опубликована статья о возможной отставке Валентины Матвиенко, занимающей пост спикера Совета Федерации, сообщают «Ведомости». Ряд журналистов сообщило об этом на своих страничках в социальной сети «Facebook», указав, что подобный шаг был поддержан акционером организации Алишером Усмановым. Однако сам Усманов сообщил, что не имеет понятия о подобных событиях.
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"Знак", например, пишет, что про увольнение Матвиенко был вброс от Володина. А увольнение двух журналистов - это, похоже, второй ход партии от того же игрока. А то, что следом подал заявления весь отдел - так это просто подарок авторам интриги. Насколько помню, за всю свою карьеру Матвиенко никогда не давила на СМИ, и уж тем более не заставляла увольнять журналистом. Хотя в Петербурге во время башни Газпрома была масса поводов гораздо посерьезнее, чем статья о смене места работы.))