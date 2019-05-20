Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Как стало известно, целый ряд журналистов издания «Коммерсантъ» подали заявления об увольнении после того, как была опубликована статья о возможной отставке Валентины Матвиенко, занимающей пост спикера Совета Федерации, сообщают «Ведомости». Ряд журналистов сообщило об этом на своих страничках в социальной сети «Facebook», указав, что подобный шаг был поддержан акционером организации Алишером Усмановым. Однако сам Усманов сообщил, что не имеет понятия о подобных событиях.