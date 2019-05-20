АвтоВАЗ массово отзывает Lada Largus

Концерн АвтоВАЗа официально объявил об отзыве автомобилей Lada Largus, так речь идет о моделях, которые были реализованы с ноября 2017 года. Как говорится в официальном заявлении, специалисты выявили у данных моделей Lada Largus неисправность, которая представляет собой смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов. По мнению экспертов концерна это может привести к повышению усилия на педаль тормоза. При этом концерн опубликовал на сайте Росстандарта список VIN-кодов автомобилей, у которых может присутствовать данная неисправность, чтобы все владельцы Lada Largus могли самостоятельно проверить входит ли их машина в группу риска, пишет Российская газета.