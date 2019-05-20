Во время инаугурации Зеленского удостоверение президента Украины уронили на пол

Во время церемонии инаугурации Владимира Зеленского произошел неловкий инцидент: на пол уронили удостоверение президента Украины. Как передает РИА Новости, весь процесс транслировали телеканалы страны.

После традиционной присяги, которая была дана в Верховной раде, глава Конституционного суда официально объявила о вступлении Зеленского в должность президента Украины. Далее председатель ЦИК Татьяна Слипачук вручила ему удостоверение главы государства. Зеленский положил документ на специальную церемониальную подушку, которую была в руках у военного Почетного караула. Однако в момент, когда он отходил в сторону, удостоверение упало на пол. Его мгновенно подняли и положили на место.