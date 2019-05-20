Террористы попытались атаковать российскую базу Хмеймим

Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ группировка) совершили попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим, используя реактивную систему залпового огня (РСЗО), передает РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны. В сообщении говорится, что террористы попытались атаковать базу, даже несмотря на полную остановку стрельбы со стороны ВС Сирии с 00 часов 18 мая. В ведомстве подчеркивают, что боевики продолжают провокации и обстрелы.