Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины

В украинской столице, в здании Рады состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. После традиционной присяги украинскому народу на конституции и Пересопницком Евангелие глава Конституционного суда официально объявила о вступлении Зеленского в должность главы Украины. В заключение церемонии главе государства были вручены официальные символы власти: специальный знак президента, гербовую печать и булаву.