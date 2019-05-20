Названа наиболее распространенная аллергия у россиян

Аллергия на растения является самым распространенным видом аллергии у россиян. К таким выводам пришли специалисты ВЦИОМ, проведя опрос среди населения России. Следом идут аллергия на лекарственные средства, аллергия на пыль, продукты питания и домашних питомцев. При этом большинство россиян считают, что причиной аллергии является плохая экология. Среди других причин респонденты назвали плохое качество продуктов, плохую наследственность и проблемы с иммунной системой человека, пишет РИА Новости.