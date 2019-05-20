Huawei лишится Android

Китайская компания Huawei лишится доступа к технологиям, а также программному обеспечению американской корпорации Google. Руководство корпорации приняло решение разорвать сотрудничество с Huawei из-за того, что правительство США внесло китайскую компанию в черный список. Это означает, что вся техника Huawei, на которой предустановлена операционная система Android, перестанет получать обновления системы, а ее владельцы будут лишены доступа к приложениям Google, пишет РИА Новости.