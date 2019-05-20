МВФ загнал Украину в долговую яму

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Так, депутат считает, что данное партнерство не принесло украинской стороне положительных эффектов. Рабинович подчеркнул, что МВФ должен был оздоровить экономику страны, а в итоге, сотрудничество с МВФ принесло Украине одни только убытки. Мало того, по его словам, МВФ просто напросто загнал страну в долговую яму. Рабинович призывает вновь избранного президента Украины Владимира Зеленского, который должен вступить в должность 20 мая, разорвать "преступные" отношения с МВФ, пишет РИА Новости.