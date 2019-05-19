Океанолог Виктор Весково совершил глубочайшее погружение в Марианскую впадину

Океанский исследователь из Далласа, штат Техас, установил новейший мировой рекорд по самому глубокому погружению, когда-либо совершенному в Марианской впадине.

28 апреля Виктор Весково и его команда из экспедиции "пять глубин", нацелившись на самую глубокую известную точку на морском дне Земли, успешно погрузились в "Челленджер" в глубину Марианской впадины на расстояние 32 853 фута.

В ходе миссии "Марианская впадина" экспедиция "пять глубин" выявила по меньшей мере три новых вида морских животных, включая длинноногого амфипода. Из-за этого Весково сказал, что экспедиция создала, подтвердила и открыла мощную дверь, чтобы обнаружить и посетить любое место в океане, который остается на 90% неисследованным.

"Это почти неописуемо, насколько мы все взволнованы достижением того, что мы только что сделали", - сказал Весково.

Погружение Весково и его команды в Тихий океан является четвертым в плане экспедиции "пять глубин" по достижению самых глубоких и суровых районов Мирового океана. Команда отправлялась в экспедиции в Атлантический океан, Южный океан, Индийский океан и Северный Ледовитый океан.

Следующая остановка в миссии команды дайверов - экспедиция в желоб Тонга в юго-западной части Тихого океана, второй по глубине траншеи на Земле и самой глубокой в Южном полушарии. Желоб Тонга простирается на глубину 35 700 футов под водой.

И, наконец, главная цель команды - достичь дна океана на Яве, Пуэрто-Рико, куда еще не ступала нога человека, пишет TechTimes.