"Аэрофлот" прокомментировал сообщения об ошибках пилотов SSJ100

В официальном сообщении пресс-службы, авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала свои комментарии действий пилотов, во время трагедии, унесшей жизни более 40 человек, произошедшей 5 мая текущего года с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100, который следовал из Москвы в Мурманск, но из-за технических проблем был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Так, согласно опубликованной информации, компания отрицает ошибку совершенную экипажем и утверждает, что пилоты действовали согласно инструкции, которая распространяется на управление самолетов в нештатной ситуации в ручном режиме.

"Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы. Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы. Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен", - цитирует сообщение РИА Новости.