Центробанк начал применять метод «тайного покупателя»

Центральный банк Российской Федерации начал применять методику проверки участников финансового рынка, называющуюся «тайный покупатель», сообщает «ТАСС». Вышеназванным методом будут осуществляться тайные покупки различных финансовых услуг, на основании которых будут фиксироваться все факты нарушений законодательства, а впоследствии будут назначаться соответствующие штрафные санкции.