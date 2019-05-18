Сеть «Пятерочка» протестирует сервис снятия наличных на своих кассах
18.05.2019 00:33
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Сеть розничных магазинов «Пятерочка» планирует запустить тестовые испытания сервиса по снятию наличных с банковских карт на своих кассах, сообщает «ТАСС». Испытания системы, по предварительным данным, будут запущены во второй половине 2019 года и продлятся от 2 до 4 месяцев. Отмечается нюанс, что услуга по снятию наличных будет доступна только при совершении покупки.
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