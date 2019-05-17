Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории
17.05.2019 22:59
Комментарии: 4
Леонид Кучма, являющийся бывшим президентом Украины, сообщил о том, что все нынешние проблемы украинского государства случились из-за истории, которая была «написана» Москвой, сообщают «Известия». В частности, Кучма заявил о том, что все существующие украинские герои, а также история страны были созданы правительством России. Бывший президент призвал граждан Украины учить историю своего государства и не идти по ложному пути.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий
Что этот средненький директор завода и бывший ярый коммуняка знает об истории мира? Может он захочет еще высказаться о "Слове о полку Игоревом"? Может захочет преподнести миру успехи немцев в описании жизни и быта славянских племен? Может хочет описать, как прежние межплеменные поборы стали в наше время откатами и взятками? Во истину с годами голова каждого человека непрменно превращается в задницу, как по форме, так и по содержанию.
Как раз то все проблемы Украины зародились во времена его президентства.
Неужели под закат своей жизни у него произошло прозрение в извилинах.Президент-недоумок.
Что у Кучмы тоже герой Бандера ? Даже в собственной тупости и не знании истинной истории своего народа Россия виновата у Кучмы. Кучма! Все сотворила с твоей страной , довела ее до цугундера бредовая идея, что древние укры-это истинные европейцы. Это твоя писанина "Украина- не Россия" подлила бензинчика в ваш оголтелый шабаш под девизом "Геть от Москвы". Теперь вы в Европе....только без первых трех букв. Поделом.