Кучма увидел проблемы Украины в «написанной» Москвой истории

Леонид Кучма, являющийся бывшим президентом Украины, сообщил о том, что все нынешние проблемы украинского государства случились из-за истории, которая была «написана» Москвой, сообщают «Известия». В частности, Кучма заявил о том, что все существующие украинские герои, а также история страны были созданы правительством России. Бывший президент призвал граждан Украины учить историю своего государства и не идти по ложному пути.