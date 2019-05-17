Доход 60 региональных депутатов оказался ниже прожиточного минимума

В результате комплексного исследования деклараций о доходах региональных депутатов, опубликованных в текущем году, стало известно о том, что 60 служителей народа находятся за чертой бедности, сообщает «Ura.news». Из 60 вышеназванных депутатов 11 указали в своих декларациях полностью нулевой годовой доход, а 49 из них находятся буквально за чертой бедности. На текущий момент не найдено объяснения подобных результатов исследования, а официальные представители контролирующих органов не дают никаких комментариев.