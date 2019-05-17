Названо количество не работающих по специальности юристов

Согласно заявлению Александра Коновалова, занимающего пост министра юстиции Российской Федерации, стало известно о том, что порядка 40% дипломированных юристов в стране работают не по специальности, сообщают «РИА новости». Причиной подобного «переизбытка» может являться как слишком большое количество людей, ежегодно заканчивающих юридические ВУЗы, так и попросту низкая квалификация вышеназванных 40% юристов, которые не в силах найти работу по специальности.