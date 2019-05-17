В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Российские конструкторы, впервые за последние полвека, создадут новый тип боеприпасов для снайперского стрелкового вооружения, сообщают «РИА новости». Новый патрон будет выполнен в калибре «.338 Lapua Magnum», что говорит о его предназначении для стрельбы на большие дистанции. Кроме того, планируется переработать старый патрон калибра 7,62 мм.