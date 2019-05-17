В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
17.05.2019 21:46
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Российские конструкторы, впервые за последние полвека, создадут новый тип боеприпасов для снайперского стрелкового вооружения, сообщают «РИА новости». Новый патрон будет выполнен в калибре «.338 Lapua Magnum», что говорит о его предназначении для стрельбы на большие дистанции. Кроме того, планируется переработать старый патрон калибра 7,62 мм.
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