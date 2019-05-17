Матвиенко встретилась с Эрдоганом

Валентина Матвиенко, занимающая пост спикера Совета Федерации, провела рабочую встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом, являющимся президентом Турции, в ходе которой были обсуждены весьма актуальные политические вопросы, сообщает «RT». Основной темой общения стало обсуждение поставок российских комплексов С-400 в Турцию. Эрдоган подтвердил, что не намерен идти в угоду противникам своей страны и подписанное соглашение о поставках будет выполнено.