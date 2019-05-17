Россия и Венесуэла ведут переговоры о переходе на расчеты в рублях

Как стало известно от Хорхе Валеро, являющегося послом Венесуэлы при ООН, Москва и Каракас ведут серьезный диалог, суть которого заключается в переходе во взаиморасчетах на российские рубли, сообщают «РИА новости». Венесуэла и Россия твердо решили, что ни американский доллар, ни евро не будут более использоваться в их взаимных торговых расчетах. На текущий момент прорабатываются все возможные варианты замены валюты.