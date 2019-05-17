Россия и Венесуэла ведут переговоры о переходе на расчеты в рублях
17.05.2019 20:58
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Как стало известно от Хорхе Валеро, являющегося послом Венесуэлы при ООН, Москва и Каракас ведут серьезный диалог, суть которого заключается в переходе во взаиморасчетах на российские рубли, сообщают «РИА новости». Венесуэла и Россия твердо решили, что ни американский доллар, ни евро не будут более использоваться в их взаимных торговых расчетах. На текущий момент прорабатываются все возможные варианты замены валюты.
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