Путин гарантировал финансирование исследований, получивших мегагранты

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в рамках проведенной встречи с молодыми учеными в Сочи сообщил о том, что финансирование исследований будет осуществляться ритмично и на регулярной основе, сообщает «Российская газета». Вышесказанное касается тех исследований и ученых, которые получили так называемые мегагранты. Программа мегагрантов, запущенная в 2010 году, направлена на привлечение в страну ученых, которые ранее покинули ее с целью осуществления своей научной деятельности в других государствах.