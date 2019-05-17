Порошенко подписал указ о проведении инаугурации Зеленского

Петр Порошенко, являющийся действующим президентом Украины, подписал указ, устанавливающий дату инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая, сообщает «ТАСС». Кроме того, Порошенко распорядился организовать все соответствующие вышеназванному событию мероприятия и пригласить на церемонию делегации других стран. Начиная с 20 мая, Владимир Зеленский сменит на посту президента Украины Петра Порошенко.