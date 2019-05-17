У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Как стало известно, у арестованных ранее полковников отдела «К» ФСБ России были изъяты денежные средства на общую сумму в 12 млрд рублей, сообщают «РИА новости». Все вышеназванные средства были размещены в квартирах обвиняемых, а также в их банковских ячейках. Однако изъяты еще не все материальные ценности, коих остается достаточное количество.