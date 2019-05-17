У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
17.05.2019 19:59
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Как стало известно, у арестованных ранее полковников отдела «К» ФСБ России были изъяты денежные средства на общую сумму в 12 млрд рублей, сообщают «РИА новости». Все вышеназванные средства были размещены в квартирах обвиняемых, а также в их банковских ячейках. Однако изъяты еще не все материальные ценности, коих остается достаточное количество.
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в комментариях шутки. на самом деле это показатель страшной тенденции. впервые в истории человечества власть в отдельно взятой стране не у рабовладельцев и феодалов таки заинтересованных в росте производста, не у владельцев заводов газет пароходов готовых на всё ради прибыли(роста производства) не у производителей рабочих крестьян с КПСС доминантой которой было перманентное развитие, а у полицайчекистов которым развитие не просто не нужно а смертельно опасно ибо приводит к росту и усилению классов пролетариата буржуазии которые сметут паразитическую животную полицай чекистскую власть. 12 миллиардов в кубышке это "омертвление капитала". темпы роста экономики в России от -2 до +2% в среднем ноль и так будет всегда. (в китае 5-10%) впереди п....ц и кровавая революция.