Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

По решению Басманного суда города Москвы Александр Кирюхин, занимающий пост заместителя главы Росрезерва, был отправлен под домашний арест из-за подозрений в крупном мошенничестве, сообщает «ТАСС». Кирюхина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по госконтракту о поставке автомобильного топлива. Общий размер ущерба для бюджета оценивается в 3 млрд рублей.