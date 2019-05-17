Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
17.05.2019 19:51
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По решению Басманного суда города Москвы Александр Кирюхин, занимающий пост заместителя главы Росрезерва, был отправлен под домашний арест из-за подозрений в крупном мошенничестве, сообщает «ТАСС». Кирюхина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере по госконтракту о поставке автомобильного топлива. Общий размер ущерба для бюджета оценивается в 3 млрд рублей.
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