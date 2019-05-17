В Москве простились с Сергеем Доренко

В Москве состоялась церемония прощания с известным журналистом Сергеем Доренко. На церемонию, которая состоялась на Троекуровском кладбище пришли около пяти сотен человек. Люди несли большое количество цветов, а на экране в Траурном зале транслировали фотографии журналиста. Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. Во время трагедии он находился за рулем своего мотоцикла, а причиной смерти Доренко стал разрыв аорты, пишет ТАСС.