ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

В рамках подготовки проекта закона об электронных трудовых книжках, разработкой которого занимается Минтруд РФ, Пенсионный фонд России оцифровал все электронные книжки граждан России. Законопроект подразумевает введение на территории страны электронного формата трудовых книжек, сведения из которых будут передаваться в специальную базу ПФР. Тем не менее, сам проект закона еще не внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ. В Минтруде планируют сделать это до 28 июля текущего года, пишет РБК.