ВВП России в I квартале составил 0,5% в годовом выражении

Росстат дал оценку роста ВВП России. Так, согласно данным специалистов ведомства, рост экономики России в I квартале 2019 года в годовом выражении составил всего 0,5%, что меньше прогнозов Министерства экономического развития РФ, которое ожидало роста ВВП в I квартале текущего года на уровне 0,8% в годовом выражении. При этом, Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России по итогам 2019 года на уровне 1,3%, в 2020 - 2%, а в 2021 году - 3,1%, пишет РБК.